Prečo veríme konšpiráciám?

Nepravdivé informácie nám výrazne narúšajú priebeh nášho života. O to viac v tejto situácii. Ako sa im vyvarovať?

Už nejaký ten čas žijeme v období, kedy nevieme, čo sa stane v nasledujúci deň. Sme výrazne obmedzení a to nie len pohybom, ale aj našimi plánmi či finančnou situáciou. Výraznou mierou k tomu prispieva aj súčasná vláda, ktorá však robí opatrenia z dôvodu, aby nám pomohla a zlepšila situáciu. Nie som jeden z tých, ktorí všetko iba kritizujú, no popravde, tiež nesúhlasím s úplne všetkým. Dávať ale všetku vinu vláde tiež nie je rozumné, keďže hlavne ona sa musí správne rozhodovať, čo spraví so svojimi občanmi a voličmi. Nie vždy sa to dá a nikdy nevyhovieme všetkým. Z môjho pohľadu k nenávisti a strachu medzi ľuďmi výrazne prospievajú médiá, a to možno ešte viac, ako vládnuci politici. A píšem naozaj pravdu, výrazný podiel na tom nesú hlavne tie neoverené, konšpiračné. Aj keď konšpirácie možno mnohým pomáhajú udržať si lepšiu náladu a nepodliehať panike, ktorá sa tu počas tejto situácie často vyskytuje. Je to ale správna vec? Každým dňom viac a viac ľudí začína veriť týmto hoaxom. Takže kompetentní, zaoberajúci sa odstraňovaním týchto neoverených správ, sa v poslednej dobe naozaj nenudia. Ja sa ale pýtam, prečo ľudia dávajú prednosť práve takémuto obsahu?

Ono, konšpirácie tu vždy boli a budú, no nikdy sa nedostávali do povedomia práve tak ako dnes. Už v deväťdesiatych rokoch sme mali kopec správ o vraždách politikov a iných populárnych osobnostiach, no tie až tak nezasahovali do životov obyčajných ľudí. Respektíve, ľudia tomu nepreukazovali takú veľkú pozornosť. Tvorcovia hoaxov si môžu podať ruky, pretože naozaj sa im výrazne podarilo zaujať ľudí, a ešte na tom aj poriadne zarobiť. Samozrejme, že všetci chceme žiť normálne životy ako kedysi predtým. No šíriť hoaxy a písať o tom, že táto pandémia je iba vymyslená, že nás chcú „začipovať“, alebo že západ chce ovládnuť svet, je naozaj hlúpe. Ľudia zrejme nechcú vidieť realitu, a preto musia žiť vo fiktívnom svete. Okej, nikto vám v tom nebráni, len prosím vás, neovplyvňujte a nestrašte aj ostatných ľudí. Práve títo nadšení čítatelia a autori konšpiračných informácií sa sťažujú, že momentálne žijeme v totalite a nie v demokracii, pretože nám vláda prikazuje bez ohľadu na naše rozhodnutia. Poviem vám, ak by sme žili v totalite, tak by neexistovali ani tieto nepravdivé médiá, pretože kedykoľvek by mohli byť zrušené. Keďže stále žijeme v demokracii, kde platí sloboda slova, aj oni majú právo tvoriť a ovplyvňovať. Bohužiaľ. Takže poznámky, že žijeme v totalite, sú od nich nemiestne.

Určite sa pýtate, ako zabrániť šíreniu konšpirácií. Odpoveď znie, nijako. Jediný spôsob, ako tomu „zabrániť“ je, nečítať ich. Otázka ale znie, ako zistím, či ide o hoax? Samozrejme, že to nie je také jednoduché, ale ani zložité. Žiadne médiá nám nedajú úplnú pravdu, pretože nie každý vie úplnú pravdu. Mnohé si tiež budú uprednostňovať to, čo im je najbližšie. Konšpirátori budú písať to, čo ich uživí a čo im ide najlepšie. Písať nepravdivé správy a bohatnúť na tom. Vráťme sa ale k predchádzajúcej otázke. Nie vždy je jednoduché zistiť, čo je hoax a čo nie je. Avšak v poslednej dobe sú čoraz viac rozšírené weby a profily, ktoré vyvracajú hoaxy. To nám výrazne pomáha spoznať pravdu, aj keď nie každý jej uverí. Dám vám príklad. Ak 75% odborníkov v určitej oblasti zdieľa rovnaký názor a zostávajúcich 25% tvrdí opak, skôr uverím väčšine, či sa mi to páči, či nie. Znie to jednoducho, no pre ľudí, ktorí pravidelne odoberajú a čítavajú tieto publikácie, to nie je až také ľahké. Problémom je, že týmto médiám až priveľmi dôverujú a to takmer vo všetkom. Vôbec by som sa nečudoval, ak by šéfredaktor napísal, že Elvis Presley vlastne nikdy nezomrel a doteraz si užíva dovolenku niekde na Bahamách - to je mimochodom aj veľmi známa konšpiračná teória. Poviete si, je to výmysel, to nemôže byť pravda. Áno, ja s vami súhlasím. No prečo by mal niekto tvrdiť, že to je výmysel, ak sa takáto správa objaví v ich obľúbenom časopise? „Veď ten mesačník mi predsa nikdy neklamal.“ No, poviem vám, že klamal a stále vás klame. Problém je len vo vašej hlave, pretože vy tomu chcete naozaj veriť. Nakoniec tomu budete tak veriť, že to pre vás bude realita. Známy placebo efekt. Stavím sa, že minimálne tretina čítajúcich by konkrétne tejto správe o „Kráľovi rokenrolu“ naozaj uverila. Rozdiel je, že tieto hoaxy nám až tak neuškodia, no hoaxy o politike a zdraví veru áno.

Tým sa pomaly dostávame na koniec tohto článku. V skratke som vám opísal, ako to momentálne vyzerá a teraz sa dostávame k tomu najpodstatnejšiemu. Prečo ľudia šíria hoaxy? Chcú byť zaujímaví a zbohatnúť na tom. Prečo im veríme? V skutočnosti je dosť ťažké rozoznať pravdu od nezmyslu, no nie nemožné. Sme len leniví na to, aby sme si zisťovali informácie z viacerých zdrojov. Sme naučení vyhľadávať správy, ktoré sú pre nás viac tajomné. A práve takýmito správami sú konšpirácie. Ľudia, ktorí ich čítajú, sa delia na dve skupiny. Tí, ktorí nevedia rozoznať konšpirácie od pravdy, a tí, ktorí ich nechcú rozoznať. Naozaj uznávam tých, ktorí o to stojíte a poradím vám, ako to vyriešiť. Overujte si informácie z viacerých zdrojov a ak niekde vidíte, že ide o konšpiračné weby, vôbec ich nečítajte. Vám ostatným len želám, aby ste spoznali pravdu a poučili sa z toho, čo robíte.

Aj keď je táto situácia v mnohých pohľadoch zložitá, dá sa zvládnuť a mala by nás spájať. Práve teraz by sme mali držať pokope a byť silnejší. Bohužiaľ, kvôli týmto dezinformáciám sme iba slabší a postupne sa naše spoločné cesty rozdeľujú. Preto vám prajem, aby ste sa naučili rozoznávať pravdu od klamstva, aj keď to nie je na prvý pohľad ľahké. Dôležité je, chcieť to spraviť. Želám vám veľa síl a verím, že to spoločne zvládneme.